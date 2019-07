Bill Kaulitz: Er lässt die Bombe platzen!

Für könnte es momentan beruflich nicht besser laufen! Gerade erst beendete er mit seiner Band die große Europa-Tour. Im Winter wird er in der Jury der neuen Show "Queen of Drags" sitzen. Doch für Bill noch lange keinen Grund sich auf die faule Haut zu legen. Jetzt will der Sänger auch als Designer voll durchstarten. In der letzten Staffel von "GNTM" suchte er für sein Label "Magdeburg - Los Angeles" ein Kampagnen-Gesicht. Gewinnerin Simone Kowalski konnte sich damals den Job sichern.

Bill Kaulitz: Haar-Hammer! Er überrascht mit neuer Frisur

Bill Kaulitz freut sich auf seine erste Fashion-Show

Doch das ist erst der Anfang! Bill darf seine Klamotten jetzt zum ersten Mal auf der ABOUT YOU präsentieren. "Letzte Vorbereitungen für meine erste Fashion-Show", freut er sich auf . Am Samstag (6. Juli) wird das Event im ewerk Berlin stattfinden.

Seine Anhänger sind schon jetzt völlig aus dem Häuschen. "Ich bin so stolz auf dich", "Herzlichen Glückwunsch! Ich freue mich so für dich" und "Du wirst den Catwalk rocken", lassen sie ihr Idol wissen. Nach weniger als 24 Stunden waren alle Tickets ausverkauft!

Ob Bill wohl auch selber über den Catwalk laufen wird? Genug Erfahrung hätte er auf jeden Fall. Der Tokio Hotel-Frontmann arbeitet schon seit Jahren als Model. Er wurde nicht nur für Magazine wie "Vogue" oder "GQ" abgelichtet, sondern ergatterte auch einen Runway-Job für das Label "Dsquared".