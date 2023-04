Bill Kaulitz: Moderatorin Andrea Kiewel bekommt ihr Fett weg!

"Ich habe was Gemeines über dich gelesen, Bill. Du sollst dich in einem Tiktok-Video über die Wollny lustig gemacht haben", berichtet Bruder Tom in der aktuelle Podcast-Folge von "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood". Nachrichten, die Bill richtig sauer gemacht habe. "Ich wusste nicht, dass das die eine von den Wollnys ist", stellt er klar. Stattdessen schießt der Sänger gegen Andrea Kiewel. " Ich fand das so frech, aber auch saukomisch. Dann habe ich das mit Georg nachgemacht. Über das Mädchen mache ich mich nicht lustig! Der Joke an der ganzen Nummer ist doch die Kiwi."