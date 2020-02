Bill Kaulitz: Nach Liebes-Gerüchten um Conchita - DAS ist ihr Beziehungs-Status!

Es wird nicht ruhig bei und . In den letzten Wochen wurde den beiden immer wieder angedichtet, dass sie eine heiße Liaison am Laufen haben soll. Nun meldet sich erstmals Conchita zu ihrem Beziehungs-Status Wort...

Heidi Klum: Bittere Beichte! Jetzt bricht sie ihr Schweigen!

Conchita Wurst und Bill Kaulitz: "Es war Liebe auf den ersten Blick"

Bei "Queen of Drags" ließen Conchita Wurst und Bill Kaulitz nicht nur vor der Kamera alles Herzen höher schlagen. Auch hinter den Kulissen verstanden sich die beiden prächtig und schwärmten in den höchsten Tönen voneinander. So erklärte Conchita damals gegenüber "Red" über Bill: "Er hat einen unglaublich guten Style. Ich finde ihn absolut inspirierend, und obendrauf ist er noch so entzückend. Also der ist wie, ja, was soll ich sagen? Liebe auf den ersten Blick!" Einige Fans gingen dabei sogar so weit, dass sie davon ausgingen, dass Bill und Conchita das neue Traumpaar sind. Doch was ist dran an den Spekulationen?

Conchita lässt die Bombe platzen

Obwohl Bill und Conchita definitiv ein süßes Paar abgeben würden, verrät Conchita nun, dass sie aktuell solo durchs Leben geht. So erklärt sie jetzt gegenüber " "-Brisant": "Man kann mich aus dem Konzept bringen, wenn ich ein bisschen verknallt bin - ich hasse es! Ich hasse es! Also das ist so, da merke ich, da zweifle ich an mir. Das merke ich schon. Ich hasse es. Nein, ich bin in keiner Beziehung, um die Frage abzukürzen." Oh je! Wie schade! An den Liebes-Spekulationen von ihr und Bill ist also nichts dran. Ob sich das in diesem Jahr wohl noch ändern wird? Wir können gespannt sein...

Krasse Typveränderung! So sieht Bill Kaulitz jetzt aus: