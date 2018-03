Bill Kaulitz: Nackt-Foto aufgetaucht!

Huch, so freizügig haben seine Fans Bill Kaulitz noch nie zu Gesicht bekommen. Während sich Bill noch kürzlich Vorwürfe seiner Followers anhören musste, dass er zu wenig posten würde, scheint Bill momentan wieder alles zu geben. Fleißig teilt der Tokio Hotel Star Bilder mit seinen Anhängern. Einer seiner neusten Schnappschüsse sorgt dabei für besonders viel Aufsehen. Der Grund: Bill zeigt sich auffallend sexy.

Bill Kaulitz: Er kommt zurück! Darauf haben seine Fans gewartet

Bill Kaulitz: Nackt-Foto sorgt für Aufsehen

Auf seinem privaten "Instagram"-Account teilt Bill mit seinen Fans aktuell einen Schnappschuss, der ihn wahrscheinlich nach dem Duschen zeigt. Bill steht dabei nur mit einem Handtuch bekleidet vor einem Spiegel und schießt ein sexy nackt-Selfie.

Allerdings scheint seine Fans nicht nur die Tatsache zu begeistern, dass der Tokio Hotel Star lediglich ein Badetuch trägt. Sie haben bei dem Post ebenfalls die Gelegenheit, die Tattoos ihres Idols genau unter die Lupe zu nehmen – und davon hat Bill reichlich viele.

Bill Kaulitz: Nackt-Foto begeistert seine Fans

Das Bills Schnappschuss bei all seinen Fans auf Begeisterung stößt, ist kaum verwunderlich. So überschütten ihn seine Followers mit reichlich Komplimenten. Sie schreiben: "Du bist so sexy und so heiß" sowie "Sexy Bill! Ich liebe dich!" Ob Bill uns in der Zukunft mit weitern pikanten Posts überraschen wird? Wir können gespannt sein...