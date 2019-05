Bill Kaulitz: NACKT! Seine Fans rasten aus!

Na das ist mal ein heißer Anblick von . Aktuell befindet sich der Tokio Hotel Star auf großer Tournee und teilt dabei nun ein sexy nackt Foto mit seinen Fans, was für mächtig Aufsehen sorgt...

Bill Kaulitz postet nackt Foto!

Via lässt Bill Kaulitz nun die Nackt-Bombe platzen! So postet er ein Foto von sich, welches ihn lediglich mit einem Calvin Klein Slip bekleidet zeigt. Bill hat das Foto scheinbar in einem Hotelzimmer aufgenommen, welches er gerade während der Tour bewohnt. Dazu kommentiert Bill: "#tourlife#melancholicparadisetour 2019 #barcelona". Das so ein Bild von seinen treuen Followers nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich...

Bills Fans sind begeistert

Wie unter dem Foto deutlich wird, hat Bill mit seinem Bild bei seinen Fans voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren sie: "Wer würde Bill zum sexiest man alive nominieren und wählen⁉️" sowie "Damit machst du uns echt wieder mal voll verrückt". Mehr Fan-Begeisterung geht wohl kaum! Mal sehen, ob uns Bill in der nächsten Zeit mit noch mehr Bildern dieser Art versorgen wird. Wir können definitiv gespannt sein und freuen uns schon jetzt...