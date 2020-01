Bill Kaulitz: Neue Frisur! Er hat knallgrüne Haare

Wenn sich jemand mit Frisuren auskennt, dann . Schon zu Beginn seiner Karriere fiel er durch seine schwarzen Stachel-Haare auf. Immer wieder veränderte er seine Looks. Ob kurz, lang, braun, grau oder – Bill hat so gut wie alles schon ausprobiert. Zuletzt trug er eine platinblonde Gel-Frisur. Doch dieser Look gehört längst wieder der Vergangenheit an...

Bill Kaulitz hat knallgrüne Haare

In seiner -Story nimmt er die Fans mit zu -Friseurin Alizabeth Cochran. "Ich mache heute etwas Spaßiges", kündigt der Sänger an. Und schwups sind seine Haare auch schon knallgrün gefärbt. Mit der neuen Frisur erinnert Bill ein wenig an die Filmfigur Joker aus "Suicide Squad".

Was hat der neue Look wohl zu bedeuten? Hatte er einfach Lust auf eine Veränderung oder steckt ein neues Projekt dahinter? Mal sehen, wann er das Geheimnis lüftet...

