Bill Kaulitz: Neue Frisur für den Sommer!

Im Vergleich zu früher sieht Bills neuer Style ja fast etwas brav aus. Denn zu Beginn seiner Karriere fiel der Popstar vor allem durch schwarze Stachelhaare und geschminkte Augen auf. Im Laufe der Jahre erfand er sich immer wieder neu. Ob blonder Wuschelkopf, braune Gelfrisur oder neongrüne Haare - Bill hat so gut wie alles schon mal ausprobiert. "Für mich bedeutet das, dass man seinen Style durchzieht – egal, was andere sagen. Für mich ist Style wie ein Instinkt, auf den man hört, obwohl andere nicht so gut damit leben können", erklärte er kürzlich im Interview mit "Stylebook". Mal sehen, mit welchem neuen Look er als nächstes überrascht...

Im Video seht ihr wie Bill mit giftgrünen Haaren aussah: