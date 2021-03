Bill Kaulitz: Öffentliche Liebesbekundung - Ist ER sein Freund?

Bis zum Erscheinen seiner Biografie "Career Suicide" äußerte sich Bill Kaulitz so gut wie nie zu seinem Privatleben. So war lange unklar, ob der Sänger solo durchs Leben geht, oder doch vergeben ist. Doch dann die Überraschung! In seinem Werk schilderte Bill, was bei ihm in den letzten Jahren in Sachen Liebe so passiert ist und berichtete unter anderem darüber, dass er sich in einer schwierigen Dreiecksbeziehung mit einer Freundin und deren Freund befand. Nicht nur für seine Fans ein regelrechter Paukenschlag.

Doch wie sieht es aktuell im Liebesleben von Bill aus? Einer seiner jüngsten "Instagram"-Posts bringt die Gerüchteküche nun erneut zum Brodeln...