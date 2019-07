Bill Kaulitz: Pikante Enthüllung! Krass, was Heidi getan hat!

Die Nachricht, dass (46) mit ihrem zukünftigen Schwager (29) auf die -Show „Queen of Drags“ macht, schlug vergangene Woche ein wie eine Bombe. Es hagelte viel Kritik für die Besetzung der Jury, in der neben Heidi und Bill auch „ “-Gewinnerin (30) Platz nimmt. „Heidi Klum und Drag-Queens – zwei Welten treffen aufeinander. Was soll das?“, regten sich viele im Netz auf. Doch was das soll, scheint recht klar zu sein…

Die Zwillinge Tom und Bill Kaulitz (29) waren immer sehr eng miteinander: „Jeder von uns ist auch so ein ganz verschiedenes Extrem, aber wir machen nur zusammen Sinn“, beschrieb Bill einmal die Beziehung zu Tom. Doch genau dieses Zusammensein ist deutlich weniger geworden, seit Heidi in das Leben von Tom gekommen ist. Der Tokio-Hotel-Musiker zog aus dem gemeinsamen Haus mit Bill aus und zu seiner neuen Liebe – und auch wenn die beiden betonen, dass sie sich jeden Tag sehen: Das Verhältnis hat sich verändert. Vor allem, weil Bill offiziell noch Single ist, dürfte er sich im Dreiergespann Heidi-Tom-Bill langweilen…

Heidi Klum verschafft Bill Kaulitz neue Jobs

Zwar betonte er bisher: „Wir sind alle natürlich jetzt eine große Familie und sind alle unzertrennlich. Also bis jetzt sind alle total happy, alle verstehen sich gut, und es könnte nicht besser laufen.“ Wir hören da vor allem: bis jetzt. Doch damit das so bleibt, versucht Heidi, ihren Schwager offenbar mit (gemeinsamen) Jobs zu beschäftigen… Nach dem Motto: So hat er weniger Zeit für Tom und sie. Schon in der Vergangenheit spannte die 46-Jährige Bill mehrfach in der vergangenen „GNTM“-Staffel ein. steuerten den Titelsong bei und traten im Finale auf. Zudem verpflichtete sie Bill zusätzlich als Gast-Juror, in der Sendung konnte er für sein eigenes Modelabel Magdeburg – Los Angeles die Werbetrommel rühren. Anfang Juli zeigt der Designer nun seine Kollektion in Berlin im Rahmen der „About You “: bei dem Online-Fashion-Store, der zu den „GNTM“-Sponsoren gehört und bei dessen Award-Show Heidi und Tom ihren ersten öffentlichen Auftritt auf deutschem Boden hatten. Hat sie auch hier ihrem Schwager Schützenhilfe gegeben?

Und nun gibt es sogar eine gemeinsame TV-Show – für die Heidi derzeit vor allem kritisiert wird. Während Tom das neue Engagement auf feiert, promotet Heidi am Tag der Verkündung auf ihrem Kanal ein anderes Projekt in zahlreichen Posts: eine Fashion-Show zusammen mit dem Online-Riesen Amazon, die sie gerade in Paris für das amerikanische Fernsehen dreht… Sie hat also definitiv ihre Prioritäten!