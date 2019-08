Bill Kaulitz: Plötzlich Pfarrer? Darum traute er Heidi und Tom

Am Wochenende haben Heidi Klum und Tom Kaulitz endlich ihre Hochzeit auf Capri gefeiert. Bruder Bill traute das Paar. Was steckt dahinter?

Es war die Hochzeit des Jahres! und haben auf der Luxus-Yacht "Christina O." den Bund der Ehe geschlossen. Tom Zwillingsbruder Bill kündigte schon im Vorweg an: "Ich werde eine wichtige Rolle bei der Hochzeit spielen." Doch dass er das Brautpaar trauen wird, damit rechnete wohl niemand.

So wurde Bill Kaulitz zum Pastor

Ist der -Frontmann etwa heimlich Pfarrer geworden? Laut "Bunte" hat Bill in der amerikanischen Internet-Kirche "Universal Church of Life" seine Pastoren-Lizens erworben. Was er dafür tun musste? Einfach Namen, Adresse und E-Mail angeben - und schwups - wird einem das Zertifikat zugeschickt. Bill besorgte im Online-Shop sogar eine Stola, die nur rund 45 Euro kostet. Der Sänger wählte die Farbe Weiß/Gold, was laut der Seite für Reinheit und Wiedergeburt steht.

Doch ist die Trauung jetzt überhaupt rechtskräftig? Eine Heiratserlaubnis brauchten Heidi und Tom in Italien sowieso nicht. Schließlich sollen die beiden bereist in Los Angeles und Bergisch Gladbach standesamtlich geheiratet haben. Offiziell bestätigt wurde das aber noch von keinem der Beteiligten.

