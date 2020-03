Bill Kaulitz: Schlimme Vorwürfe! Jetzt platzt ihm der Kragen

Das Coronavirus breitet sich momentan auf der ganzen Welt aus. Auch die leiden unter der schweren Situation. Nachdem aus Mexiko zurückgekommen ist, fühlte er sich krank. Er ließ sich sofort auf Corona testen. Eigentlich sollte man sich in häusliche Quarantäne begeben bis die Ergebnisse da sind. Doch dann wurde er von Fotografen mit Zwillingsbruder Bill in einem Supermarkt in Los Angeles gesichtet...

Bill Kaulitz platzt der Kragen!

Ein amerikanisches Promi-Portal veröffentlichte die Bilder, auf denen die beiden mit Atemmasken und Handschuhen ihre Einkäufe zum Auto bringen, und warf ihnen unverantwortliches Handeln vor. Anschuldigungen, die Bill nicht so stehen lassen kann! "Tom hat seine Testergebnisse und er ist negativ", stellt er jetzt in seiner -Story. "Wir haben Masken getragen, um keine Keime zu verteilen. Wir sind super vorsichtig für uns selber und für die anderen."

Bill Kaulitz: Hiobsbotschaft für den Tokio Hotel-Sänger!

Hat Heidi Klum Corona?

Übrigens hat auch Toms Frau einen Test machen lassen. Bis auch ihre Ergebnisse da sind, können sich die beiden nicht sehen. "So sehr ich ihn umarmen und küssen möchte, ist es wichtiger, das Richtige zu tun und sich nicht weiter auszubreiten. Wir befinden uns in seltsamen Zeiten. Doch in diesen Momenten erinnert man sich daran, was wirklich wichtig ist. Die Menschen, die du liebst und deren Schutz", erklärte sie auf Instagram. Lässt sich nur hoffen, dass ihr Test auch negativ ausfällt…

Vor kurzem überraschte mit neuer Frisur. Seine giftgrünen Haare seht ihr im Video: