Bill Kaulitz: Schlüpfriger Sex-Skandal an seinem Geburtstag!

2005 wurden Bill und mit ihrer Band über Nacht zu Superstars. Kaum zu glauben, dass das mittlerweile 15 Jahre her ist. Am Wochenende feierten Deutschlands bekannteste Zwillinge ihren 30. Geburtstag mit Freunden in Los Angeles. Besonders Bill ließ es an dem Abend krachen...

Bill Kaulitz: Vollkommen am Ende!

Bill Kaulitz postet Penis-Video

In seinen -Stories gab das Geburtstagskind seinen Fans einen kleinen Einblick. Für die Party haben sich die Brüder einen kleinen Gag einfallen lassen. Zu den Getränken gab es jeweils einen Strohhalm in Penis-Form. Spaßvogel Bill ließ es sich nicht nehmen, ausführlich an seinem Getränk zu lutschen. Ganz schön pikante Aufnahmen! Was die Fans wohl dazu sagen?

Für die Tokio Hotel-Zwilling war der Abend jedenfalls ein voller Erfolg. "Was für eine Nacht", schrieb Bill am nächsten Morgen. Auch veröffentlichte einen kurzen Clip, in dem die beiden freudestrahlend die Kerzen ihrer Geburtstagstorte auspusten.

