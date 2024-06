Bill Kaulitz: Schluss mit dem Versteckspiel! Jetzt sollen alle die Wahrheit erfahren

Bill Kaulitz (34) wird von den Fans für seine offene, herzliche und verrückte Art geliebt. Man merkt ihm an, dass er mit sich selbst im Reinen ist. Doch leider war das nicht immer so. Besonders zu Beginn seiner Karriere musste er sich oft verstellen, um keine komischen Blicke zugeworfen zu bekommen. Und das geht auch vielen anderen Menschen so: Eine neue "Tinder"-Umfrage kam zu dem Ergebnis, dass 40 % der Mitglieder der LGBTQIA+-Community in Deutschland ständig das Gefühl haben, ihre Sexualität vor der Welt verstecken zu müssen. Im Rahmen einer Aufklärungskampagne der Dating-App und dem Bundesverband Lambda spricht Bill nun ganz offen über seine Erfahrungen mit dem Thema ...