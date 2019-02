Bill Kaulitz: Schock-Auftritt! Das Publikum ist stinksauer!

Das war wohl nichts, lieber Bill! Egal, wo der Bruder von erscheint: Die Fan-Herzen sind ihm eigentlich sicher. Doch jetzt das Traurige! Bei einem seiner jüngsten Auftritte, muss Bill nun einen regelrechten Shit-Storm über sich ergehen lassen...

Bill & Tom Kaulitz: Schock-Geständnis über ihre Vergangenheit!

Bill Kaulitz ist bei den Oscars

Es war wieder das Show-Laufen der ganz großen . Bei den diesjährigen schritt alles über den Red Carpet, was Rang und Namen hat. Auch die Kaulitz -Twins waren bei dem MEGA-Event mit von der Partie. Doch während Tom mit Heidi auf der Oscar-Party die Korken knallen ließ, war Bill damit beschäftigt, mit und Viviane Geppert für " ", die Outfits der Stars ganz genau unter die Lupe zu nehmen. Doch jetzt der Schock! Für seine Arbeit musste Bill eine herbe Fan-Kritik wegstecken...

Bill Kaulitz: Harte Anfeindungen bei den Oscars

Wie via "Social Media" deutlich wird, ist das Publikum von Bills -Kommentaren alles andere als begeistert. So ist beispielsweise bei "Twitter" zu lesen: "Können Annemarie Carpendale und Viviane soso mal aufhören über Schwachsinn zu labern und sich auf den Roten Teppich konzentrieren. Mich interessiert nicht was mach und denkt. Wir sind bei den Oscars" sowie "Hä? Da scheint sich alles nur um Bill Kaulitz zu drehen. Werde langsam irgendwie sauer". Definitiv harte Anfeindungen! Was Bill über die schweren Vorwürfe denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerte sich der Star noch nicht dazu.