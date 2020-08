Bill Kaulitz: Schock-Geständnis von dem Tokio Hotel-Sänger!

Der Rummel um Bill und Co. wurde einfach zu groß. Vor zehn Jahren zogen er und Zwillingsbruder Tom die Reißleine - und begannen ein neues Leben in Los Angeles. Eine Entscheidung, die die Twins keine einzige Sekunde bereut haben. "Ich glaube, L.A. hat uns gerettet in vielerlei Hinsicht. Privat auf jeden Fall, denn wir wussten überhaupt nicht mehr, wie es weitergeht", gibt Bill jetzt im Interview mit "uDiscover".