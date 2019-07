Bill Kaulitz: Schock-Unfall auf dem Laufsteg!

Reddit this

kam am Wochenende aus dem Strahlen gar nicht mehr raus. In Berlin fand die erste Fashion-Show seines Labels "Magdeburg - Los Angeles" statt. Doch nicht alles lief nach Plan...

Schock-Unfall auf dem Laufsteg

Ex-"GNTM"-Kandidatin Lisa Bärmann lief im lässigen Oversize-Shirt und pinkem Höschen über den Laufsteg. Doch als sie wieder hinter die Bühne verschwinden wollte, kam es zu einem dramatischen Unfall. Die Blondine knallte heftig auf die Seite. Autsch! Der Grund für den Sturz? Während die Models über den Catwalk stolzierten flogen Seifenblasen aus einer Maschine, die den Boden sicherlich rutschig gemacht haben.

Wenig später meldete sich Lisa via zu Wort: "Ich hatte so viele Probleme mit meinen Schuhen. Sie waren voll mit Wasser und viel zu groß. Ich bin sozusagen in meinen Schuhen geschwommen. Ich hätte sie bei fast jedem Schritt verloren..."

Bill Kaulitz ist happy

Trotzt des kleinen Vorfalls war die Fashion-Show ein voller Erfolg. "Ich könnte nicht glücklicher sein gerade", schrieb Bill kurz danach auf seinem Instagram-Account. Mittlerweile befindet er sich jedoch schon wieder auf dem Weg zurück in seine Heimat Los Angeles.