Bill Kaulitz: Schockierendes Prügel-Drama!

Geschminkte Augen, schwarze Stachelfrisur und extravagante Outfits - So wurde vor 15 Jahren über Nacht zum Superstar. Doch der Weg dahin war steinig...

Schockierendes Prügel-Drama um Bill Kaulitz

Wegen seines Aussehens wurde Bill in der Schule oft angefeindet. "Ich hatte lange, schöne, braune Haare. Alle Jungs haben mir Liebesbriefe geschrieben. Und als sie rausgefunden haben, dass ich gar kein Mädchen bin, wollten mir alle auf die Fresse hauen", gestand er jetzt bei "Queen of Drags". Glücklicherweise wurde Bill immer von seinem Zwillingsbruder beschützt. "Tom musste immer alle für dich verprügeln", erzählte seine Schwägerin in der Sendung.

Bill Kaulitz: "Das wichtigste ist die Liebe"

Und auch Bills Mama stand voll und ganz hinter ihrem Sohn. "Ich hatte zum Glück eine Mama, die total cool war. Da konnte ich machen, was ich wollte", so der -Frontmann weiter. "Das Wichtigste ist die Liebe. Die muss immer mitschwingen. Dann darf man auch mal verwirrt sein oder traurig." Wie wahr!

