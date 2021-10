Bill Kaulitz: Schocknachricht für seine Fans! Das wusste bis jetzt niemand

"Ich hatte gerade mein neues Auto bekommen, hatte noch nicht sehr lange meinen Führerschein und habe mir dann so ne totale Prollkarre zusammenbauen lassen", erinnert sich der Sänger. Deshalb wollte er auch alleine in seinem eigenen Auto zu den EMAs nach Berlin fahren. Tom hatte jedoch ein mulmiges Gefühl. "Du hast mich nochmal angerufen und hast gesagt: 'Ey du, fahr bloß vorsichtig! Es ist total glatt draußen!' Und dann dachte ich noch: 'Was willst du denn jetzt? Nerv mich doch nicht!' Sonst machst du das nie." Tom sollte Recht behalten...