Bill Kaulitz: Sein wohlgehütetes Geheimnis wurde gelüftet!

Ab nach Afrika! Kurz vor der Hochzeit mit Heidi Klum flogen Bill und ans andere Ende der Welt. Auf seinem -Account verriet Bill den Grund für die Reise: "Wir sind in Afrika und drehen für eine -Show." Doch für welche, gab er nicht preis...

Bill und Tom Kaulitz kehren ins TV zurück

Sender ließ jetzt die Bombe platzen. Bill und Tom nehmen am "Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" teil. In der Show schicken und mit spektakulären Aufgaben rund um den Globus. Spielen Bill und Tom für Team Klaas oder Team Joko? Und was für eine Challenge haben sich die beiden Spaßvögel für die Kaulitz-Zwillinge ausgedacht? Die neuen Folgen laufen ab dem 31. August auf ProSieben.

Das "Tokio Hotel Summercamp" steht kurz bevor

-Anhänger haben derzeit noch mehr Grund zur Freude. Via Instagram wurde verkündet, dass die vier Magdeburger Jungs fleißig für das "Summercamp" proben. Wie schon vergangenes Jahr dürfen die Fans mit ihren Idolen campen, musizieren und Yoga machen. Am 22. August geht's los.

