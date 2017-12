Bill Kaulitz: Schockierende Drogen-Beichte

Tokio Hotel-Star Bill Kaulitz (28) und seine Bandkollegen machen kein Geheimnis aus ihrem Drogenkonsum. Der Frontmann der Band sprach bereits in vergangenen Interviews über seinen Umgang mit Rauschmitteln.

Bill Kaulitz: Dieses Foto sorgt für Spekulationen!

Im Gespräch mit "i-D" legte der Sänger jetzt jedoch eine besonsers schockierende Drogen-Beichte an: Bill Kaulitz gab zu, dass er und die übrigen Mitglieder der Band ein ganzes Jahr durchgekifft haben. Der Grund dafür: Die Fan-Massen.

Bill Kaulitz verließ sein Zuhause nicht mehr

Weil die Jungs von Tokio Hotel nicht mehr auf die Straße gehen konnten, ohne von Fans belagert zu werden, verschansten sie sich. Ihr gefährlicher Zeitvertreib: Drogen.

Bill Kaulitz gab an, dass es ein Jahr gegeben hätte, in dem er mit seinen Jungs nur zu Hause gesessen, gekifft und auf der Videokonsole gezockt hätte. Gesund klingt so ein Lebensstil nicht gerade...