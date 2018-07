Bill Kaulitz: Sensationelle Ankündigung für die Fans!

Reddit this

13 Jahre ist mittlerweile her, dass mit dem Mega-Hit "Durch den Monsun" die Charts stürmten. Seitdem haben und Co. über zehn Millionen Tonträger verkauft - und sind damit eine der erfolgreichsten deutschen Bands aller Zeiten. Viele Fans sind den Magdeburger Jungs bis heute treu geblieben. Nicht ohne Grund ist ihr Sommercamp in Ferropolis, das heute startet, restlos ausverkauft. Die Kaulitz-Zwillinge sind schon einige Tage vorher nach Deutschland gereist - und haben die Zeit offensichtlich produktiv genutzt!

Bill Kaulitz: Neuer Look!

Tokio Hotel arbeiten an neuen Hits

Schon vor einiger Zeit gab Bill bekannt, dass Tokio Hotel "zurück im Studio" sind. Jetzt scheint das neue Album konkrete Formen anzunehmen. "Hart am arbeiten", kommentiert Bill den Schnappschuss, der ihn nachdenklich im Studio zeigt. Seine Anhänger kriegen sich vor Freude nicht mehr ein: "Ich kann es kaum abwarten" und "Tolle ", schreiben sie unter das Foto. So lange müssen sich die Fans gar nicht mehr gedulden. Angeblich sollen die neuen Tracks noch dieses Jahr auf den Markt kommen.

Endlich wieder ein deutscher Song!

Und es gibt noch mehr tolle Neuigkeiten für die Fans: Bill singt wieder auf Deutsch! Gemeinsam mit dem deutschen Musiker Nisse hat Bill Kaulitz den Song "Vogel aus Gold" für sein neues Album "Ciao" (EVT: 12. Oktober 2018) aufgenommen. Damit lässt sich die Wartezeit auf die neue Tokio Hotel-Platte sicherlich gut überbrücken...