Bill Kaulitz: Er kommt zurück! Darauf haben seine Fans gewartet

Bill Kaulitz kommt zurück! Kaum verwunderlich, dass diese Nachricht bei seinen Fans für große Aufregung sorgt. In der letzten Zeit wurde Bill von seinen Anhängern, immer wieder für seine "fehlenden" Medienpräsenz kritisiert. Auch die abgesagten Tokio-Hotel Konzerte im vergangen Jahr, sorgten bei seinen Fans für jede Menge Unmut. Doch damit sollte jetzt Schluss sein! Alle Bill-Begeisterten haben nun wieder allen Grund zu Freude! Wie Bill jetzt verrät, ist er bald wieder live zu sehen!

Bill Kaulitz: Dieses Foto verschafft Klarheit!

Bill Kaulitz: Rückkehr nach Europa!

Wie Bill jetzt bei "Instagram" verkündete, wird er am 27. April in Moskau zu sehen sein. Verständlich, dass Bills Fans bei dieser Nachricht vollkommen aus dem Häuschen sind. Seit dem Umzug des Tokio-Hotel-Stars nach Los Angeles wird Bill, vor allem von seinen europäischen Anhängern, täglich vermisst! In Moskau startet er nun sein großes Europa-Comeback!

Bill Kaulitz: Vorfreude auf seine Fans

Aber auch Bill scheint sich schon jetzt auf seinen Aufritt in Moskau zu freuen. So kommentiert er seine Post mit den Worten: "Can’t wait doing this again! Happy to announce the Dream Machine returns. First stop and encore #moscow April 27th. Tickets available now VIP coming shortly! See you out there."

Wer den Tokio Hotel-Star also wieder live sehen möchte, sollte schnell sein. Die Tickest für den 27. April in Moskau werden sicherlich schnell ausverkauft sein.