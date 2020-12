Bill Kaulitz: Süße Baby-News! Jetzt platzt es aus ihm heraus

"Wir haben ja nie geplant eine Patchwork-Familie zu sein. Hätte man uns das vor ein paar Jahren gesagt, wo wir alle heute stehen, das hätte man gar nicht vorher gesagt. Ich finde das ist das Schöne daran", erzählt Bill in der neuen TVNOW-Doku "Tokio Hotel - Zurück zum Nullpunkt". "Für mich selber war Kinder nie ein Thema. Ich habe immer gedacht: Ich habe so viele Karrierepläne und bin so viel am Rumreisen. Das ist ja schon manchmal schwierig mit einem Hund. Wie soll das gehen mit Kindern?"