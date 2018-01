Bill Kaulitz: Süße Baby-Überraschung

"Baby" - mit diesem einfach Wort und einem Herzchen-Emoji legt Bill Kaulitz seine Gefühle frei. Und das Foto ist eine zuckersüße Üebrraschung für seine Fans.

Bill Kaulitz: Dieses Foto sorgt für Spekulationen!

Bill Kaulitz: Ganz verliebt in sein Baby!

Doch wer jetzt denkt, dass Bill Kaulitz Nachwuchs erwartet - falsch gedacht. Bei dem Baby, von dem Bill da spricht, handelt es sich um seinen Hund Pumba. Der ist nämlich der ganze Stolz des "Tokio Hotel-Sängers.

Bill Kaulitz liebt seinen Hund Pumba Instagram/ Bill Kaulitz

Seit Jahren begleitet ihn die Bulldogge Bill Kaulitz. Und wie sagt man so oft: Ein Hund wird schnell zu einem Familienmitglied. Und so scheint es auch Bill zu sehen. Erst vor kurzem feierte Bill Kaulitz den vierten Geburtstag des Vierbeiners. "I love you Pumi", schwärmte der Musiker damals unter einem Bild.

Bill Kaulitz: Neue Karriere-Wege

Privat schwärmt Bill Kaulitz von seinem Hund, aber auch beruflich schwebt er gerade auf Wolke Sieben. Erst kürzlich stellte der 28-Jährige seine Modekollektion vor. "Die Sachen sind vor allem für Leute, die die Band gar nicht so geil finden. Man kann das auch tragen, wenn man die Band nicht mag", schwärmt Bill Kaulitz.