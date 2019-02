Reddit this

Er hat den sechsten Liebes-Sinn!

Verliebt, verlobt und bald verheiratete: Seit und sich gefunden haben, scheint ihr Liebesglück von Tag zu Tag zu wachsen.

Wie jetzt jedoch verrät, sah er bereits vor dem Kennenlernen des Paares den Liebes-Volltreffer zwischen dem Model und dem Sänger voraus!

Bill Kaulitz: Er wusste vorher, dass sich Bruder Tom in Heidi Klum verliebt!

Im Gespräch mit Talkshow-Host erklärte " "-Star Bill Kaulitz, dass er die Romanze zwischen seinem Bruder und Heidi Klum bereits vorausgesagt hatte!

Noch bevor Tom Kaulitz das Supermodel auf der Geburtstagsfeier von zum ersten Mal getroffen habe, hätte er seinem Bruder die große Liebe prophezeit:

"Ich wusste vorher, dass das passiert. Ich habe ihm lustigerweise zwei Tage vorher im Auto gesagt, dass er sich hundert Prozent noch mal richtig verlieben wird in seinem Leben und eine ganz tolle Frau finden wird, mit der er den Rest seines Lebens verbringen will. Ich habe recht gehabt", so der 29-Jährige.

Tja, es scheint, als hätte Bill Kaulitz ein sicheres Näschen für das Liebesglück seines Zwillingsbruders!