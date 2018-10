Bill Kaulitz: Süßes Kinderfoto mit Tom Kaulitz aufgetaucht!

Reddit this

Wie süß! Schon in der Vergangenheit tauchten des Öfteren Bilder von Bill und Tom Kaulitz auf, die sie im Kindesalter zeigten. Das neuste Foto der beiden schlägt nun jedoch alle "Cuteness"-Rekorde!

Schon als Kind waren Bill und einfach unzertrennlich. Daran hat sich auch im Erwachsenenalter nichts geändert. Ein Unterschied zu damals gibt es allerdings doch: Während Bill und Tom heute ihren eigenen Style leben, traten die beiden früher auch mal im Partnerlook auf. Dies zeigt zumindest ein niedliches Foto der beiden!

Bill Kaulitz postet süßes Kinderfoto mit Tom Kaulitz

Via " " teilt Bill nun einen süßen Schnappschuss mit seinen Followers, auf dem er mit Tom im Kindesalter zu sehen ist. Doch damit nicht genug! Die beiden gucken nicht nur verschmitzt in die Kamera, sondern tragen ebenfalls einen niedlichen Matrosenanzug – im Partnerlook versteht sich! Mehr Niedlichkeit geht wohl kaum! Das so ein Foto von Bills Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist klar...

Bill's Fans rasten aus

Wie unter dem Post von Bill deutlich wird, hat er mit seinem Schnappschuss bei seinen Fans voll ins Schwarze getroffen. So sind Komplimente zu lesen, wie: "So süße" oder "Ich liebe euch Jungs". Ob Bill uns in Zukunft mit noch mehr Bildern dieser Art versorgen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!