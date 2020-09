Bill Kaulitz: Todesangst! Er macht ein heftiges Geständnis

Der dramatische Höhepunkt: 2010 brachen Fans in das Haus von Bill und Tom ein. Über Nacht flüchteten die Zwillinge nach Los Angeles. Dort waren sie nur zwei von vielen Stars, konnten endlich richtig erwachsen werden. "Wir haben mit Mitte 20 eigentlich nie Erfahrungen gemacht, wie das normale Leben funktioniert. Ich bin vor drei Jahren das erste Mal alleine geflogen. Ich wusste noch nicht mal wie man eincheckt. Wir waren ja immer in dieser Blase drin", so Bill weiter.