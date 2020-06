Bill Kaulitz: Traurige Liebes-Beichte! Jetzt ist es raus!

Via Instagram teilt Bill Kaulitz nun ein Foto, welches bei seinen Fans für ordentlich Kopfzerbrechen sorgt. Der Grund: Bill schaut auf dem Bild traurig in die Kamera und kommentiert den Post mit den Worten: "Dinner for one". Gekrönt werden die bitteren Zeilen mit einem gebrochen Herz-Emoji! Oh je! Schlägt dem Sänger gerade etwa sein Single Leben aufs Gemüt? Doch zum Glück kann er sich auf die Unterstützung seiner treuen Fans verlassen....