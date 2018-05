Bill Kaulitz: Jetzt kommt die traurige Wahrheit ans Tageslicht!

Ohje, das sind definitiv keine freudigen Nachrichten von Tokio Hotel-Star Bill Kaulitz. Obwohl Bill momentan allen Grund zur Freude hätte -er und Tokio Hotel gaben gerade erst zwei Mega-Konzerte in Berlin und Moskau- scheint Bill dennoch negativ in die Zukunft zu blicken. Doch warum?

Bill Kaulitz: Dieses Foto sorgt bei seinen Fans für Aufsehen!

Bill Kaulitz: Ehrliche Beichte

Obwohl Bill täglich von Millionen von Fans umjubelt wird, scheint der Star von seiner Zukunft eine negative Vorstellung zu haben. Auf die Frage, ob er an ein "Happy Ending" glaubt, berichtet er gegenüber "Dandy Diary": "Nee! Ich bin eigentlich schon positiv eingestellt, aber das wäre mir zu einfach zu sagen, am Ende wird alles gut, also das kann man nicht so allgemein sagen. Für manche bestimmt schon, aber für mich vielleicht nicht." Ehrliche Worte, die tief in Bills Inneres blicken lassen. Doch gibt es für diese pragmatische Denkweise einen Grund?

Bill Kaulitz: Ist Bill unglücklich?

Warum Bill an kein "Happy Ending" glaubt, ist nicht bekannt. Der Star gab dazu keine genauere Erläuterung ab. Darüber wie es Bill also momentan wirklich geht, ob er in seinem Leben etwas vermisst, oder einfach nur Angst vor einer Enttäuschung hat, kann nur spekuliert werden. Allerdings ist zu hoffen, dass Bill nicht rechtbehalten soll und zukünftig von dem ein oder anderen "Happy Ending" überrasch wird. Wir drücken ihm dafür jedenfalls die Daumen...