Bill Kaulitz: Trauriges Drama in Los Angeles!

Armer ! Vor genau zwei Jahren verlor der Sänger seinen geliebten Hund Pumba. Die Bulldogge war immer an seiner Seite, sein bester Freund. "Es war das Härteste und Traurigste, was ich jemals erlebt habe. Du warst so stark und so ein Kämpfer, weil du das Leben so geliebt hast. Unsere Verbindung war so besonders", schrieb er damals auf seinem -Account. Klar, dass der Schmerz auch heute immer noch tief sitzt...

Bill Kaulitz trauert um Pumba

An Pumbas Todestag erinnert sich Bill in seiner Instagram-Story an seinen Vierbeiner. "Ich vermisse dich jeden Tag", schreibt er zu Bildern der Bulldogge. Der -Sänger hat sogar die Urne des Tieres in seinem Haus in Los Angeles stehen – und zündete eine Gedenk-Kerze für ihn an.

Bill Kaulitz zündete eine Kerze für den verstorbenen Pumba an Foto: Instagram/ billkaulitz

Kraft bekommt Bill an diesem schweren Tag sicherlich von seinem kleinen Stitch. Nach Pumbas Tod hat Zwillingsbruder Tom ihm die schwarze Bulldogge geschenkt.

