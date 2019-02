Bill Kaulitz: Trauriges Liebes-Drama!

Reddit this

Die -Zwillinge Bill und Tom Kaulitz haben eine ganz besondere Verbindung. "Wir haben im Prinzip das identische Leben. Wir haben den gleichen Job, die gleichen Sorgen", erklärte Tom gestern Abend bei " ". Doch in einem Punkt unterscheiden sie sich dann doch.

Bill Kaulitz: "Ich bin sehr, sehr schüchtern"

Tom ist glücklich mit liiert, Bill dagegen seit Jahren Single. "Ich bin sehr romantisch und glaube an die wahre Liebe", erzählte Bill. Doch bisher wollte es einfach nicht klappen. Auch Bruder Tom belastet der Liebes-Frust seines Bruders. "Ich wünsche mir für Bill auch, dass er sich wieder verliebt. Man kann nicht verkuppeln. Ich spiele ab und zu mal Wingman, weil Bill ist total schüchtern. Er geht nie auf irgendjemanden zu." Auch Bill gab zu: "Ich bin sehr, sehr schüchtern. Tom macht das dann manchmal für mich. Der versucht einen Draht herzustellen, aber das ist nicht so einfach. Wenn ich Interesse habe, bin ich eher in der wartenden Position."

Karriere statt Liebe

Zum Schluss des Gesprächs gab Tom noch einen (nicht ganz ernst gemeinten) Tipp an alle potentiellen Partner. "Bill will erobert werden. Immer wenn man Bill sieht und ihn toll findet - direkt küssen!", scherzte er.

Bis die richtige Person kommt, konzentriert sich Bill erstmal auf seine Karriere. Gerade ist die neue Single "Melancholic Paradise" von Tokio Hotel rausgekommen. Und auch weitere Songs stehen schon in den Startlöchern. Ob er mit der Musik wohl seinen ganzen Herzschmerz verarbeitet?