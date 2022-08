Bill Kaulitz: Trauriges Liebes-Drama! Jetzt packt er alles aus

Momentan bevorzugt Bill Männer. Doch leider hat er kein gutes Händchen in Sachen Liebe. "Ich wurde immer beschissen, in all meinen Beziehungen", erzählt er. "Ich verliebe mich in traurige Augen und so gebrochene Leute. Ich ziehe schwierige Persönlichkeiten an."

Obwohl sich Bill nach einer festen Beziehung sehnt, hat er die Hoffnung langsam aufgegeben. "Ich suche ja schon immer einen Partner. Je älter ich werde, umso weniger glaube ich daran, dass es so ist." Aber wie sagt man so schön: Die Liebe läuft einen meist dann über den Weg, wenn man am wenigsten damit rechnet...

