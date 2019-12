Bill Kaulitz: Trauriges Tränen-Video aufgetaucht!

Reddit this

Diesen Donnerstag wird es emotional bei "Queen of Drags"! Juror Bill Kaulitz postete jetzt ein Video, das für Tränen sorgt...

hat momentan eigentlich allen Grund zum Strahlen. Gerade erst veröffentlichte er mit seiner Band die neue Single "Chateau". Aktuell sitzt der Sänger neben und in der Jury von "Queen of Drags". Die Zuschauer lieben die kunterbunte Show. Doch in der nächsten Folge werden ernstere Töne angeschlagen...

Bill Kaulitz: Verplappert! Er spricht über die "Queen of Drags"-Siegerin

Dieses Video rührt zu Tränen

Auf postete Bill eine kurze Vorschau. "Diese Woche wird es emotional, traurig, lustig und iconic! Nicht verpassen", schrieb er dazu. Die Kandidatinnen dürfen in der nächsten Episode eine emotionale Rede halten. "Kein Mensch sucht sich aus, schwul oder lesbisch zu sein. Mir ist es wirklich wichtig auf die Kinder zu gucken. Verkriecht euch nicht in eurer Höhle, irgendwo in einem Dorf. Zeigt euch!", sagt beispielsweise Yoncé Banks unter Tränen. Selbst bei den Juroren brechen alle Dämme.

Auch an den Fans geht der Clip nicht spurlos vorbei. "Ich hatte beim Trailer schon Tränen in den Augen", "Sehr berührend. Ich bin schon sehr gespannt auf Donnerstag" und "Oh Gott, ich heule jetzt schon! Danke, dass ihr der Community diese Plattform zur besten Sendezeit gebt!", lauten nur einige der vielen Kommentare unter dem Post.

Ist Bill Kaulitz frisch verliebt? Die heißen Gerüchte erfahrt ihr im Video: