Vor kurzem kündigte Bill Kaulitz auf seinem -Account an, dass er sich an einem Filmset befindet. Doch für welches Projekt er vor der Kamera steht, verriet er bisher nicht.

Bill Kaulitz wurde mit Heidi Klum abgelichtet

Doch jetzt kamen Paparazzi dem -Frontmann auf die Schliche. Sie erwischten ihn mit seiner zukünftigen Schwägerin gut gelaunt am Set von "Germany's next Topmodel" in New York! Scheint fast so, als ob Bill in der Sendung Heidi als Gastjuror unter die Arme greift. Diese Info hielt Sender bisher unter Verschluss.

Bill Kaulitz ist ein Mode-Vorbild

Genug Erfahrung für den Job hat Bill auf jeden Fall. Der 29-Jährige arbeitet selber als Model. Er wurde u.a. schon für die "Vogue" abgelichtet - und lief für das Label "Dsquared" über den Laufsteg. Außerdem hat er sein eigenes Modelabel "Magdeburg - Los Angeles".

Modekenner lieben Bills ungewöhnlichen Style. So schwärmte beispielsweise Designer Wolfgang in der Vergangenheit: "Was an Bill einfach so cool ist, ist, dass er sich unabhängig von Trends selbst gefunden und selbst gestylt hat."

Bis zur Ausstrahlung der "GNTM"-Folge mit Bill müssen wir uns aber leider noch etwas gedulden…