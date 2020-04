Bill Kaulitz: Überraschende Beichte! Er macht es offiziell!

Wie schön! Via Instagram wendet sich Bill Kaulitz nun mit einer Hammer-News an seine Community und lässt damit definitiv alle Fan-Herzen höher schlagen!

Bill Kaulitz nutzt die Zeit

Wie erst kürzlich erläuterte, probiert er die aktuelle Zeit zu nutzen, um an seiner Musik zu arbeiten. So verriet er gegenüber "red!": "Ich melde mich aus der Selbstquarantäne. Ich bleibe zu Hause, so wie das alle machen sollten, melde mich hier aus meinem Gästehaus. Ich habe mich verschanzt und arbeite an Musik und Songs und schreibe, mache ganz viel E-Mails, all die Sachen, zu denen man sonst nicht so kommt." Doch damit nicht genug! Wie Bill nun voller Stolz erklärt, trägt seine Arbeit bereits Früchte...

Bill verkündet Jubel-News

In seinem neusten Intsagram-Post verkündet Bill seine Fans nun mit Freude, dass er einen neuen Song geschrieben hat, von dem er absolut begeistert ist. So postet er zu dem Foto: "Die Haare sind wild, das Leben ist chaotisch, aber immerhin haben wir heute ein gutes Lied geschrieben." Für seine Anhänger definitiv ein Grund zur Freude! Voller Euphorie kommentieren sie: "Ich will ihn sofort hören" sowie "Ich kann es kaum abwarten." Wann wir wohl eine erste Hörprobe von dem Song bekommen? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!

