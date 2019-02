Obwohl sich nur selten zu privaten Angelegenheiten äußert, wendet sich der Bruder von nun mit einer überraschenden Beichte an die Öffentlichkeit und gibt dabei intime Einblicke in sein Privatleben...

Bill Kaulitz: Bestürzende Neuigkeiten! Wie lange kann das noch gutgehen?

Bill Kaulitz: "Es ist ganz familiär"

Seit gut einem Jahr sind Tom Kaulitz und bereits liiert. An Weihnachten gaben die beiden ihre Verlobung bekannt. Doch wie sieht der Kaulitz-Klum-Familienalltag eigentlich aus? Im Interview mit "Promiflash" erklärt Bill: "Es ist ganz familiär. Eigentlich ist es wie bei jeder anderen Familie auch! Die Leute denken immer, 'Oh Gott, das ist so viel anders' - aber letztlich sind wir alle totale Familienmenschen, Heidi natürlich auch mit den Kids." Was für überraschende Einblicke! Doch damit nicht genug...

Bill schwärmt von Heidi

Wie Bill verrät, könnte er sich keine bessere Schwägerin in spe vorstellen. So fügt er hinzu: "Wir alle verbringen auch gerne Zeit zu Hause, verbringen gerne Zeit zusammen, wenn wir nicht unterwegs sind und reisen. Wir lieben uns alle." Wann Tom und Heidi vor den Traualtar treten, wollte Bill allerdings nicht verraten. Wir freuen uns aber schon jetzt...