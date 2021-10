Bill Kaulitz: Überraschende Liebes-Beichte

Sein Bekanntheitsgrad steht Bill bei der Suche nach dem richtigen Partner oft im Weg. "Ich kann natürlich nicht die gleichen Sachen nutzen, die die anderen Leute nutzen. Ich kann nicht auf irgendwelchen Apps unterwegs sein", erzählt der Tokio Hotel-Frontmann in der Sendung "Brisant". "Bei mir ist das noch so ein bisschen oldschool. Das muss dann in dem Moment passieren, draußen, oldschool in einer Bar oder in einem Restaurant und so. In Deutschland und in Europa ist es natürlich für mich auch immer ein bisschen schwieriger, so einfach auszugehen. Und in L.A. hatte ich einfach noch kein Glück bis jetzt."