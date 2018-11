Um und sein Liebes-Leben ranken sich eine Vielzahl von Gerüchte. Seit seinem großen Durchbruch fragen sich seine Fans regelmäßig, ob Bill sein Herz vergeben hat, oder wirklich solo unterwegs ist? Ein genaues Statement gab Bill dazu bis jetzt noch nicht ab. Umso verwunderlicher somit, dass der Star nun eine überraschende Gefühlbeichte ablegt...

Bill Kaulitz: "Ich war darauf gar nicht vorbereitet"

Wie Bill nun berichtet, war ihm am Anfang seiner Karriere der Rummel um Sexualität am einfach zu viel. So erklärt er bei "Künstler, die die Welt bewegten": "Diese ganzen Fragen nach der Sexualität und diese ganzen Sachen, die dann aufkamen, das war schon ein bisschen viel für mich. Da dachte ich am Anfang so: 'Wow! Was wollen die denn jetzt alle? Warum ist das denn auch so spannend und interessant?' Ich war darauf gar nicht vorbereitet." Ehrliche Worte, die Bills Überforderung zum Ausdruck bringen. Ein Glück, dass er viele diese Fragen in seiner Musik verarbeiten konnte...

Bill Kaulitz: "Es ist offen"

"Es geht nicht immer in jedem Song um ein Mädchen. Teilweise ist es offen. Also wir haben viele Songs, wo nicht 'he' oder 'she' kommt, und teilweise haben wir auch beides in einem Song. Wenn man genau hinhört und sich die Texte genau anguckt - es gibt schon noch mehr Facetten", erklärt Bill weiter und beweist dadurch, dass er der Liebe offen gegenübersteht. Ob Bill sein