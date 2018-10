Bill Kaulitz: Überraschende Nachwuchs-News!

Auf verkündete der " "-Frontmann die frohe Botschaft. "Das ist Stitch. Er ist acht Wochen alt, am 18. August geboren und wiegt vier Kilogramm", schrieb er zu einem Schnappschuss, der ihn und seinen neuen Weggefährten zeigt.

Bill Kaulitz: Süßes Kinderfoto mit Tom Kaulitz aufgetaucht!

"Endlich strahlst du wieder"

In seinen Stories zeigte er weitere süße Aufnahmen von seinem Schatz. Seine Fans zeigten sich begeistert von Stitch. "Der Kleine ist ja sooo goldig. Wie er um dich herumtappt und dann völlig fertig auf deinen Schoss einschläft...zu niedlich!", schrieb ein Anhänger. Ein anderer ließ sein Idol wissen: "Endlich strahlst du wieder!"

Stitch ist Bills ganzer Stolz Foto: Instagram/ billkaulitz

Große Trauer um Pumba

Die süße Bulldogge war ein Geschenk von Zwillingsbruder Tom. Vermutlich wollte er Bill damit über den Tod seines geliebten Hundes Pumba hinweghelfen. Erst Anfang Juli starb der Vierbeiner im Alter von nur fünf Jahren. "Es war das Härteste und Traurigste, was ich je erlebt habe. Du warst so stark und so ein Kämpfer, weil du das Leben so geliebt hast. Unsere Verbindung war so besonders, du warst das Beste, dass mir passiert ist. Ich werde immer dankbar dafür sein, dass du so viel Freude, Liebe und Lachen in meine Leben gebracht hast. ", schrieb Bill damals auf seinem Instagram-Account.