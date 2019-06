Bill Kaulitz: Überraschender Heiratsantrag während der Tour!

reisen gerade quer durch Europa. Fast jeden Tag stehen sie in einer anderen Stadt auf der Bühne. Auf ihrem -Kanal geben die vier Magdeburger Jungs um Bill und regelmäßig Einblicke in ihren Tour-Alltag. Im neuesten Video kam es jedoch zu einer Überraschung…

Bill Kaulitz: Sex-Skandal! Was jetzt rauskommt, ist richtig schlüpfrig

Romantischer Antrag auf der Bühne

"Es wird heute etwas ganz Besonderes passieren. Jemand wird seiner wunderschönen Freundin einen Antrag machen", kündigte Bill an. Während des Soundchecks stellte sich dann plötzlich Fan Julian vors Mikro, holte seine Freundin auf die Bühne - und ging vor ihr auf die Knie. Völlig aufgelöst sagte sie vor den Zuschauern "Ja". Bill, der im Hintergrund stand, konnte sich vor Freude gar nicht mehr einkriegen.

Das denkt Bill über Hochzeit

Klar, dass Romantiker Bill den Antrag des Fans gerne unterstützte. Schließlich träumt er selber von einer Hochzeit. "Ich will gerne heiraten", plauderte er kürzlich in der Radioshow "Hans Blomberg Show" aus. Doch die große Liebe lässt bisher noch auf sich warten. "Ich bin zero verliebt, es gibt auch nichts in Aussicht, von daher würde ich sagen – so schnell werde ich bestimmt nicht heiraten." Aber das kann sich ja schnell ändern...