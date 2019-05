Reddit this

Wann geben sich und endlich das Jawort? Obwohl sich Heidi und Tom zu ihrer anstehenden Hochzeit stets bedeckt halten, plaudert Bill Kaulitz nun ganz unverblümt über das Hochzeitskleid der Beauty...

Bill Kaulitz: Überraschendes Liebes-Outing

Heidi Klum: Bill gibt Details zum Hochzeitskleid

Wie nun berichtet, war er bei Heidi und Tom mit dabei, wie sie ihre Hochzeits-Gaderobe anprobierten. So erklärt der Star gegenüber "red": "Ich habe es gesehen. Ich habe bei beiden schon gekuckt. Ich war bei Tom dabei und bei Heidi habe ich es auch schon gesehen. Ja, ich darf bei beiden dabei sein, das finde ich ganz gut. Aber natürlich sage ich Tom nichts, das muss ja eine Überraschung sein!" Was für wundervolle Neuigkeiten. Heidi und Tom scheinen also schon beide ihr Outfit zu haben. Und wann ist es endlich soweit?

Wann heiraten Heidi Klum und Tom Kaulitz

Wann Heidis und Toms großer Tag ist, wollte Bill noch nicht verraten. Aktuell befindet sich Tom mit " " auch auf großer Tournee. Ob Heidi und Tom währenddessen vor den Traualtar treten wollen, ist nicht bekannt. Fakt ist jedoch, dass sie zumindest einen Besuch geplant haben. So erklärt Tom: "Heidi kommt mich auch immer besuchen auf Tour und wir kommen auch mal Heidi besuchen." Ob sie sich dabei wohl das Jawort geben werden? Wir können definitiv gespannt sein und freuen uns schon jetzt...