Bill Kaulitz: Dieses Foto sorgt für Spekulationen!

Erst kürzlich stellte Bill Kaulitz die Modekollektion von Tokio Hotel vor. Er fungierte dabei als Designer. Jetzt überrascht er seine Fans mit einem Schnappschuss auf "Instagram". Ist der Post eine versteckte Botschaft für das nächste Karriere-Ziel des Sängers?

Bill Kaulitz spricht über seine sexuelle Orientierung

Bill Kaulitz mit Thomas Hayo und Michael Michalsky

Dass Bill ein echter Mode-Fan ist, wissen die meisten seiner Fans. Auf "Instagram" präsentiert sich der Sänger jetzt mit "GNTM"-Juroren Thomas Hayo und Michael Michalsky. Sein Zwillingsbruder Tom ist auch mit dabei. Viele fragen sich nun: Werden Bill und Tom einen Gastaufritt in der nächsten "GNTM"-Staffel haben?

Bill und Tom Kaulitz bei "GNTM"

Als Juroren haben Bill und Tom Kaulitz bereits erste Erfahrungen gesammelt. So waren sie bereits in der Jury von "DSDS" zu sehen. Ob sie in der nächsten Staffel von "GNTM" zu sehen sind, ist noch nicht bekannt.