Bill Kaulitz: Überraschendes Liebes-Outing bei "Queen of Drags"!

Hat sich Bil Kaulitz etwa in eine Kandidatin von "Queen of Drags" verknallt? Mit dieser Aussage überraschte er alle...

Die letzten Folge von "Queen of Drags" war eine wahre Gefühlsachterbahn. Die letzten sechs Kandidatinnen durften mit den Juroren , und in einem angesagten Gay-Club die Korken knallen lassen. Am nächsten Tag wurde es emotional. Die Queen redeten unter Tränen über ihre schweren Vergangenheiten. Und dann machte Bill Kaulitz auch noch eine überraschende Liebeserklärung...

Olivia Jones: "Queen of Drags"-Gewinnerin enthüllt?

Bill Kaulitz: "Ich liebe dich!"

Der Sänger ist völlig hin und weg von Kandidatin Yoncé Banks. In einem kurzen Einspieler von der letzten Show offenbarte er: "Ich liebe dich!" Woraufhin die Paderbornerin antwortete: "Ich dich auch." Mit so einer Gefühlsoffenbarung hätte wohl niemand gerechnet! Hat sich der Sänger etwa in Yoné verknallt? Das bleibt wohl erstmal sein Geheimnis...

Yoncé Banks begeistert Bill Kaulitz mit Beyoncé-Performance

Von ihren Tanz-Performances ist Bill jedenfalls extrem angetan. Auch bei ihrem Auftritt zu Beyoncés "Crazy in Love" kam der -Sänger aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. "Yoncé, ich bin einfach ein Riesen-Fan von dir. Mehr als von Beyoncé. Für mich war das perfekt. Das hättest du nicht besser machen können. Ich fand es richtig, richtig gut." Am Ende konnte sich Yoncé sogar den Titel "Queen of the Week" sichern. Weniger Glück hatte dagegen Katy Bähm. Sie musste die Show überraschend verlassen.

Drama um Heidi Klums Tochter Leni! Die ganze Geschichte erfahrt ihr im Video: