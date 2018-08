Bill Kaulitz: Überraschendes Liebes-Outing nach seinem Urlaub!

Darauf hat so lange gewartet! Für den " "-Frontmann ging jetzt ein großer in Erfüllung....

Bill Kaulitz: Heiße Dusch-Fotos aufgetaucht!

"Ich liebe dich für immer"

Bei ihr ihr wird der umschwärmte Sänger selbst zum Groupie: ! Seit Jahren ist Bill ein riesiger Fan, immer wieder liked er ihre heißen Clips auf . Letztes Jahr besuchte er bereits ihre spektakuläre "Piece of Me"-Show in Las Vegas - und kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus: "Britney Forever", schrieb er auf Instagram.

Bill Kaulitz: Sensationelle Ankündigung für die Fans!

Klar, dass er auch bei ihrem Konzert in Berlin wieder am Start war. Scheinbar durfte er sein Idol nach dem Auftritt endlich persönlich treffen! Stolz postete er das Bild mit seinem Idol. Die Fans freuen sich für ihn: "Du siehst sooo glücklich aus" und "Jetzt weißt du, wie wir uns immer fühlen, wenn wir dich persönlich kennenlernen", kommentierten sie den Schnappschuss.

Love You Forever #fangirling @britneyspears Ein Beitrag geteilt von Bill Kaulitz (@billkaulitz) am Aug 15, 2018 um 11:26 PDT

Mit Tom bei "America's got Talent"

Mittlerweile ist Bill übrigens wieder zurück in Los Angeles. Gemeinsam mit Bruder Tom besuchte er gerade bei "America's got Talent". Doch die beiden blieben nicht lange unerkannt. Juror Howie Mandel entdeckte die beiden "Tokio Hotel"- in Heidis Umkleide. "Guckt mal, wer da ist! Ich liebe Tokio Hotel!", plauderte er in einem Backstage-Video aus.