Bill Kaulitz und Conchita Wurst: Das Versteckspiel hat ein Ende!

Wie schön! Das sich zwischen Conchita Wurst und Bill Kaulitz bei "Queen of Drags" eine waschechte Freundschaft entwickelte, ist definitiv nichts Neues. Wie gut sich die beiden jedoch wirklich verstehen, zeigt Conchita nun mit einem ihres jüngsten " "-Kommentars...

Conchita schwärmt von Bill

Erst kürzlich ließ Conchita ihren Gefühlen freien Lauf und berichtete gegenüber "red": "Bill hat einen unglaublich guten Style. Ich finde ihn absolut inspirierend, und obendrauf ist er noch so entzückend. Also der ist wie, ja, was soll ich sagen? Liebe auf den ersten Blick!" Aber auch Bill zeigte sich von Conchita absolut begeistert: "Wir haben uns so gut verstanden. Und das war total schön, wir hatten total viel Spaß." Doch damit nicht genug...

Conchita verschickt Herzen

Wie nun via "Instagram" deutlich wird, macht Conchita aus ihren Gefühlen für Bill nach wie vor kein Geheimnis. Unter einem der jüngsten Schnappschüsse von Bill postet sie nun nämlich ein Herz-Emoji, zu dem sie kommentiert: "Cutie". Conchita scheint also auch nach den Dreharbeiten keinen Hehl daraus zu machen, dass sie Bill echt Bombe findet. Ob die beiden in den kommenden Monaten ihre Freundschaft wohl noch weiter festigen werden? Wir können gespannt sein...

