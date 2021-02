Bill Kaulitz & Conchita Wurst: Eindeutiges Statement - Ihre Fans sind aus dem Häuschen

Wie Conchita zu dem "Queen of Drags"-Auftakt verriet, ist sie ein absoluter Bill Kaulitz-Fan! So schwärmte sie damals gegenüber "red!": "Ich finde ihn absolut inspirierend und obendrauf ist er noch so entzückend. Also der ist wie, ja, was soll ich sagen? Liebe auf den ersten Blick!" Wow! Ehrliche Worte, die damals zeigten, dass Bill und Conchita ein absolut eingespieltes Team waren. Doch damit nicht genug! Obwohl die Show schon lange vorbei ist, scheinen sich die beiden auch jetzt immer noch blenden zu verstehen...