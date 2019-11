Bill Kaulitz und Conchita Wurst: "Es war Liebe auf den ersten Blick!"

"Love is in the Air"! Völlig unerwartet packt Conchita Wurst nun über ihre Gefühle zu Bill Kaulitz aus...

Wow! Was für liebevolle Worte! Aktuell sind Bill Kaulitz und Chonchita Wurst dabei zu sehen, wie sie mit Heidi Klum bei "Queen of Drags" alle Herzen höher schlagen lassen. Doch nicht nur vor der Kamera sorgen Conchita und Bill jetzt bei ihren Fans für mächtig Herzklopfen...

Bill Kaulitz: Schock-Beichte von dem Tokio Hotel-Sänger!

Conchita Wurst & Bill Kaulitz: Süße Liebes-Beichte

Wie nun berichtet, ist sie ein ABSOLUTER Bill-Fan! Der smarte "Tokio-Hotel"-Star hat ihr scheinbar so sehr den Kopf verdreht, dass sie aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus kommt. So erklärt Conchita gegenüber " "-"red": "Er hat einen unglaublich guten Style und einfach so ein Gespür. Er hat so ein gutes Auge dafür, für, wie soll ich sagen, Silhouetten, Formen, Farben. Und gerade das auch als Juror mitzubringen, finde ich, war auch extrem wichtig, gerade für diese Show. (...) Ich finde ihn absolut inspirierend und obendrauf ist er noch so entzückend. Also der ist wie, ja, was soll ich sagen? Liebe auf den ersten Blick!" Wow! Aber auch Bill ist von Conchita absolut angetan...

Bill hat mit Conchita jede Menge Spaß

Wie Bill berichtet, hatten er, Conchita und Heidi bei den Dreharbeiten nicht nur jede Menge Spaß, sondern er konnte mit Conchita auch ein enges Band der Freundschaft knüpfen: "Aber auch mit Conchita, wir haben uns so gut verstanden. Und das war total schön, wir hatten total viel Spaß. Am Ende jeder Sendung waren wir auch mal ein bisschen angeschwipst, denn wir haben einen halbnackten Barkeeper, der quasi immer kommt und Champagner nachgießt." Wie es wohl zwischen Bill und Conchita weiter geht? Wir können gespannt sein...

