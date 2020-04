Bill Kaulitz und Conchita Wurst: Jaa, es ist wahr!

und verstehen sich einfach prächtig! Auch nach den Dreharbeiten von "Queen of Drags" machen sie aus ihrer Sympathie füreinander kein Geheimnis!

Bill und Conchita haben einen guten Draht zueinander

Während ihrer Arbeit bei "Queen of Drags" betonten Conchita uns Bill immer wieder, wie gut sie sich verstehen und wie viel Spaß sie miteinander haben. So erklärte Conchita damals gegenüber "red": Bill hat einen unglaublich guten Style. Ich finde ihn absolut inspirierend, und obendrauf ist er noch so entzückend. Also der ist wie, ja, was soll ich sagen? Liebe auf den ersten Blick!" Und auch Bill kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: "Wir haben uns so gut verstanden. Und das war total schön, wir hatten total viel Spaß." Doch während viele der Meinung waren, dass ihre freundschaftliche Beziehung nach "Queen of Drags" ein jähes Ende nimmt, wird nun vom Gegenteil überzeugt...

Conchita und Bill haben immer noch Kontakt

Wie nun unter dem neusten Schnappschuss von Bill Kaulitz bei deutlich wird, hält Conchita Wurst mit ihrer Begeisterung für Bill nach wie vor nicht hinterm Berg. So kommentiert sie das jüngste Bild von Bill, auf dem er oberkörperfrei vor der Kamera posiert, mit einem Flammen-Emoji. Wie es scheint, sind Conchita und Bill immer noch auf einer Wellenlänge und wollen dies mit ihren Fans teilen. Es ist also wahr: Bill und Conchita sind auch nach "Queen of Drags" einfach unzertrennlich...

