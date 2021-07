Bill Kaulitz & Helene Fischer: Jetzt ist es raus!

Helene Fischer ist endlich zurück! "Ich freue mich wahnsinnig, dass ich endlich mal wieder, heute in Kontakt treten kann mit euch. Für mich war es eine sehr intensive Zeit, aber auch eine sehr reflektierende Zeit, in der ich mich zurückgezogen habe. Ich habe mein Glück genossen", erklärte die Schlagersängerin in ihrer Instagram-Story. Im gleichen Atemzug kündigte sie ihre neue Single an. Ein Duett mit einem bekannten Sänger. Einen Namen nannte sie vorerst nicht, ließ stattdessen die Fans rätseln...