Bill Kaulitz & Leni Klum: Jetzt kommt die ganze Wahrheit ans Licht

Der Countdown läuft, bis Bill Kaulitz seine Biografie am 01. Februar auf den Markt bringt. Vorab wendet sich Bill dafür immer wieder via "Social Media" an seine Fans und macht ordentlich Werbung für sein Lebenswerk. So auch jetzt! Zu einem seiner jüngsten "Instagram"-Posts erklärt er: "Mein ganzes Leben auf 380 Seiten! Ich bin so nervös und so stolz. In ein paar Tagen könnt ihr es in den Händen halten." Für seine Fans ein wahrer Jubel-Grund! Aber auch Heidis Tochter Leni zeigt sich sichtlich begeistert...